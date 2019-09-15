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Гейзер в подвале на Партизанской - ОНФ стучится в мэрию Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области призвали главу администрации областного центра Игоря Годзиша не оставаться равнодушным и оперативно подключиться к ликвидации коммунальной аварии в доме по адресу: улица Партизанская, 64, корпус 2. Пока на просьбы людей о помощи не откликнулись ни управляющая компания, ни жилищная инспекция, ни департамент городского хозяйства.

Неподготовленная к зиме система отопления привела к тому, что целый подъезд пятиэтажного дома живет без тепла вот уже 50 дней. Жильцам приходится обогревать квартиры при помощи электроприборов, но они плохо спасают, так как по ночам морозы в областном центре достигают минус 15 градусов. 

Жильцы дома, потеряв всякую надежду на помощь чиновников и УК, обратились в региональное отделение ОНФ. Эксперты ОНФ выехали на место аварии и с трудом смогли зайти в дом – ступеньки, окутанные паром, плохо различимы.

«Подвал размером около 500 квадратных метров заполнен горячей водой, которая поступает туда постоянно из-за поврежденного участка трубы. И получается, что все тепло уходит в подвал, а люди в квартирах мерзнут. Как выяснилось, ремонтные работы на системе отопления не проводились в связи с банкротством управляющей компании. В подвал сейчас попасть невозможно, нужно сначала откачать горячую воду, а затем приступить к ремонту инженерных сетей», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.

По информации экспертов регионального отделения ОНФ, ряд управляющих компаний в городе весь летний период занимались судебными делами о своем банкротстве и не позаботились о том, как подготовить к зиме жилфонд. В региональное отделение ОНФ поступают жалобы на УК «Саро», «Облик», «Очаг» и другие.

«В Архангельске еще есть дома, в которых по каким-либо причинам отопления или нет совсем, или батареи едва теплые. До сих пор перекопан весь двор дома на улице Тыко Вылки, 5. К работам по ремонту труб сначала приступили, но потом они прекратились по неизвестной причине. Считаем, что в администрации города знают о таком положении дел, но не предпринимают должных мер. Это недопустимо. Мы также уверены, что в данном вопросе прокуратура города должна действовать более четко и добиваться результата», – подчеркнул руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

Общественники будут держать на контроле решение коммунальной проблемы на улице Партизанской.

 

07 ноябрь 11:08 | : Происшествия

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