Тайна двух трупов в "горячей" Урдоме

Вчера ночью в деревянном двухквартирном щитовом доме в поселке Урдома произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 53-летнего хозяина квартиры и его 44-летнего знакомого-односельчанина. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших, и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Предварительная причина пожара- неосторожное обращение с огнем потерпевших. Проверяется информация о том, что возгоранию предшествовало употребления спиртных напитков в полностью выгоревшей квартире.