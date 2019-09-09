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Тайна двух трупов в "горячей" Урдоме

Вчера ночью в деревянном двухквартирном щитовом доме в поселке Урдома произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено  тело 53-летнего хозяина квартиры и его 44-летнего знакомого-односельчанина. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших, и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Предварительная причина пожара- неосторожное обращение с огнем потерпевших. Проверяется информация о том, что возгоранию предшествовало употребления спиртных напитков в полностью выгоревшей квартире.

 

25 октябрь 11:50 | : Происшествия

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