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В Коряжме задержан местный "Отелло"

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города  Коряжма, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  20 октября 2019 года ночью в городе Коряжма подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту жительства бывшей супруги. Так как он жаловался на плохое самочувствие и высокое давление, она его впустила в комнату и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. После того, как бригада медиков уехала, между подозреваемым и бывшей супругой произошел конфликт, поскольку она отказывалась возобновить с ним семейные отношения. Подозреваемый нанес женщине удары руками, после чего схватил на кухне нож и нанес им множественные проникающие ножевые ранения. Благодаря тому, что сосед потерпевшей пресек его противоправные действия и вызвал скорую медицинскую помощь, женщина осталась жива. Она прооперирована и находится в больнице. Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан «по горячим следам» сотрудниками полиции.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал и объяснил свои действия сильным алкогольным опьянением.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 октябрь 08:53 | : Происшествия

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