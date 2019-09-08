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Задержан маймаксанский бандит, грабивший магазины

Днем 12 октября в дежурную часть отдела полиции №5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов) УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что в одном из продовольственных магазинов по улице Капитана Хромцова неизвестный в присутствии продавца-кассира похитил бутылку с алкогольной продукцией и скрылся. Прибывшая на место происшествия группа реагирования одного из частных охранных предприятий не успела задержать преступника. Вечером того же дня на телефон дежурного поступила информация еще об одном аналогичном преступлении на этой же улице. Продавец после обнаружения факта хищения продукции тут же обратилась в полицию. Информация о происшествии и приметы разыскиваемого были переданы всем патрулям округа. Спустя некоторое время экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержал похожего по описанию мужчину.

В ходе работы на месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы  было установлено, что задержанный автопатрулем и есть подозреваемый в совершении грабежей в обоих магазинах. Как выяснилось 28-летний местный житель совершает подобные преступление не первый раз и уже привлекался к уголовной ответственности. У мужчины также была выявлена задолженность по оплате административных штрафов. В настоящее время он задержан в административном порядке по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». По фактам грабежей проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

13 октябрь 13:03 | : Происшествия

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