Куда смотрит Интерпол? Древарх Просветленный решил стать Владимиром Высоцким… и сбежал

Об этом главный фрик Архангельска сообщил в телефонном разговоре с редакцией одного из региональных СМИ.
Проверить правдивость этих слов можно будет только после того, как Андрей Христофоров (наст. фам. «супергероя»)) будет объявлен в международный розыск, так как с него взята подписка о невыезде (ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику полиции).
Кроме этого, он пожаловался журналистам, что жена его бросила (об этом он уже рассказывал в интервью двухгодичной давности, а общаться со своими детьми он может только по телефону. Все в контексте известной песни:
«Нет меня, я покинул Расею!
Мои девочки ходят в соплях.
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях».
В связи с этим можно ожидать, что у Человека-дерева в ближайшее время появится еще один паспорт. Теперь на имя Владимира Семёновича Высоцкого….
Впрочем, вменяемы наблюдатели уверены, что подследственный Христофоров скрывается от общества (но не от органов) где-то в окрестностях областной столицы. Не такой уж он и дебил, чтобы подводить себя под серьезную статью и садиться в надолго в тюремную камеру… любая страна его выдаст с облегчением…
(на фото: Андрей Христофоров пытается обменять с рук валюту перед бегством за границу)