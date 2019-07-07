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На полигоне ТКО Северодвинска, где продолжает тлеть мусор, увеличено число техники

На северодвинском полигоне твёрдых бытовых отходов (ТКО) продолжается борьба с возгоранием, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал Артем Фокин,  директор СМУП «Спецавтохозяйство» - предприятия, которое обслуживает полигон, сейчас работает три бульдозера, два из которых предоставили сторонние организации, и шесть самосвалов, которые завозят грунт.

Для ликвидации очага используется метод изоляции грунтом. Тем самым перекрывается доступ кислорода к очагу, и процесс тления прекращаются. Выбор данной технологии был сделан после консультации с пожарными и Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

23 август 16:51 | : Происшествия

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