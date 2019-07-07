На полигоне ТКО Северодвинска, где продолжает тлеть мусор, увеличено число техники

На северодвинском полигоне твёрдых бытовых отходов (ТКО) продолжается борьба с возгоранием, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как рассказал Артем Фокин, директор СМУП «Спецавтохозяйство» - предприятия, которое обслуживает полигон, сейчас работает три бульдозера, два из которых предоставили сторонние организации, и шесть самосвалов, которые завозят грунт.
Для ликвидации очага используется метод изоляции грунтом. Тем самым перекрывается доступ кислорода к очагу, и процесс тления прекращаются. Выбор данной технологии был сделан после консультации с пожарными и Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты.