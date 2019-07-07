Архангельск: Пропал человек, помогите с поисками

Зовут Кирбичев Артур Витальевич, 1969 г.р.
20.08.2019 в 7 ч. вышел из дома по адресу ул. Садовая, 50 (г.Архангельск) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: на вид 45 лет, среднего телосложения, рост 176 см, волосы черные, лицо смуглое.
БЫЛ ОДЕТ: куртка джинсовая коричнево-зеленого цвета, брюки черные, футболка цвета хаки, рубашка джинсовая в клетку, кроссовки синего цвета.
Все, кто обладает какой-либо информацией просьба позвонить в дежурную часть УМВД по г.Архангельску по телефонам 8(8182)28-60-22, 02 или 102 с мобильного или 8(911)571-70-40