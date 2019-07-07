Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Пропал человек, помогите с поисками

Зовут Кирбичев Артур Витальевич, 1969 г.р.

20.08.2019 в 7 ч. вышел из дома по адресу ул. Садовая, 50 (г.Архангельск) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 45 лет, среднего телосложения, рост 176 см, волосы черные, лицо смуглое.

БЫЛ ОДЕТ: куртка джинсовая коричнево-зеленого цвета, брюки черные, футболка цвета хаки, рубашка джинсовая в клетку, кроссовки синего цвета.

Все, кто обладает какой-либо информацией просьба позвонить в дежурную часть УМВД по г.Архангельску по телефонам 8(8182)28-60-22, 02 или 102 с мобильного или 8(911)571-70-40

 

22 август 11:36 | : Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (177)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20