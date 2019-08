В интернете появилась карта распространения радиоактивного облака после взрыва под Архангельском

В интернете появилась анимированная карта, на которой показывается, как могло распространяться радиоактивное облако после взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Она появилась в твиттере исполнительного секретаря Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассины Зербо.

«Данные о пути потенциального шлейфа от взрыва анализируются», – написал в сопроводительном комментарии Лассина Зербо.

Карта доступна здесь: https://abnews.ru/2019/08/19/v-internete-poyavilas-karta-rasprostraneniya-radioaktivnogo-oblaka-posle-vzryva-pod-arxangelskom/

и здесь https://twitter.com/SinaZerbo/status/1163094836569882625?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1163094836569882625&ref_url=https%3A%2F%2Fabnews.ru%2F2019%2F08%2F19%2Fv-internete-poyavilas-karta-rasprostraneniya-radioaktivnogo-oblaka-posle-vzryva-pod-arxangelskom%2F

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://twitter.com/ctbto_alerts/status/1160130156922642433 …