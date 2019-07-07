Взрыв в Нёноксе: Архангельских врачей использовали втемную

Эта новость сегодня с утра буквально взорвала информационное пространство.
«Никто — ни руководство больницы, ни представители минздрава, ни региональные чиновники или губернатор — не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией», — приводит издание слова одного из хирургов больницы. При этом, по его словам, у врачей были некие подозрения на этот счет, но власти даже не сказали им о том, что им нужно «защитить себя», продолжил врач.
Дальше приводится рассказы других сотрудников Архангельской областное клинической больницы, которые якобы сразу заподозрили неладное, когда к ним стали доставлять пациентов в «полупрозрачных пакетах».
Тут же подвалили и комитетчики - «Их не заставляли подписывать, но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет „нет“», — сказал один из медиков, знающий о ситуации.
Издание, на которое ссылаются в своих публикациях российские СМИ – английская газета «Moscow Times», что придает новости еще больший флер таинственности, типа, наши журналисты первыми не рискуют написать правду или лишены возможности идти на прямой контакт с потерпевшими.
С попыткой проанализировать ажиотаж вокруг инцидента на военном полигоне под Северодвинском вы сможете ознакомиться в завтрашнем выпуске Итогов недели.
(но фото: АОКБ)