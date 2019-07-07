Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Взрыв в Нёноксе: Архангельских врачей использовали втемную

Эта новость сегодня с утра буквально взорвала информационное пространство.

«Никто — ни руководство больницы, ни представители минздрава, ни региональные чиновники или губернатор — не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией», — приводит издание слова одного из хирургов больницы. При этом, по его словам, у врачей были некие подозрения на этот счет, но власти даже не сказали им о том, что им нужно «защитить себя», продолжил врач.

Дальше приводится рассказы других сотрудников Архангельской областное клинической больницы, которые якобы сразу заподозрили неладное, когда к ним стали доставлять пациентов в «полупрозрачных пакетах».

Тут же подвалили и комитетчики - «Их не заставляли подписывать, но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет „нет“», — сказал один из медиков, знающий о ситуации.

Издание, на которое ссылаются в своих публикациях российские СМИ – английская газета «Moscow Times», что придает новости еще больший флер таинственности, типа, наши журналисты первыми не рискуют написать правду или лишены возможности идти на прямой контакт с потерпевшими.

С попыткой проанализировать ажиотаж вокруг инцидента на военном полигоне под Северодвинском вы сможете ознакомиться в завтрашнем выпуске Итогов недели.

(но фото: АОКБ)

17 август 08:46 | : Происшествия / Скандалы

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (136)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20