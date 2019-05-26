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Торговцы оружием из Архангельска отделались сущей ерундой

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска в отношении 28-летнего Артура Заварзина и 39-летнего Дмитрия Москвина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и сбыт огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы каждому. В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком на три года.

В 2017-2018 годах с целью дальнейшего сбыта, а также для личного пользования, Артур Заварзин и Дмитрий Москвин незаконно изготовили и хранили по месту своего жительства три единицы короткоствольного огнестрельного оружия. Оба занимались переделкой сигнального оружия в огнестрельное путем модификации основных частей, а в июне 2018 года при передаче пистолетов заказчику были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело в отношении указанных лиц было возбуждено и находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.

В судебном заседании злоумышленники полностью согласились с предъявленным обвинением и раскаялись в содеянном.

С учётом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимых, смягчающих обстоятельств, а также признания вины суд счёл возможным назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, однако с возложением определённых обязанностей, способствующих исправлению осужденных.

Напомним читателям, что во всем мире нелегальная торговля оружием считается одним из самых доходных криминальных бизнесов.

(кадр из фильма «Оружейный барон»)

13 август 11:29 | : Происшествия

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