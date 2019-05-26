Сегодня телефонный террорист бездарно пугал аэропорт "Архангельск"

Сегодня, 7 августа, в аэропорт Архангельск по телефону поступило сообщение о заложенной бомбе. Проверка завершилась, взрывное устройство не обнаружено.
После звонка телефонного террориста служба безопасности аэропорта оперативно эвакуировала людей из здания. Сотрудники спецслужб оцепили аэропорт. В здании провели поиск взрывного устройства. Ничего подозрительного не обнаружено.
Благодаря слаженным действиям подразделений аэропорта задержек рейсов допущено не было.
После завершения проверки работа аэропорта возобновилась в штатном режиме. Пассажиров впустили в терминал для регистрации на рейс. Все вылеты пройдут по расписанию.
Комментарий
Ваге Петросян, генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск»:
- К сожалению, мы не застрахованы от подобных явлений. И хотя службы аэропорта делают всё от нас зависящее для обеспечения безопасности пассажиров, установлены новейшие системы досмотра, интроскопы, всё же регламент предписывает по каждому такому случаю проводить весь комплекс мероприятий.
Службы аэропорта сработали чётко, по плану, срывов и задержек рейсов допущено не было. Все пассажиры улетят по маршрутам вовремя.