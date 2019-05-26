Дедушка ушел с дачи и... Архангельская область разыскивает Ивана Удальцова

Сотрудниками отдела полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» разыскивается пропавший без вести Удальцов Иван Игнатьевич, 18.04.1932 года рождения, житель поселка Боброво Приморского района, который 05 августа 2019 года около 18:30 ушел с дачного участка в деревне Боброво Приморского района Архангельской области и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.
Приметы разыскиваемого: на вид 85 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые, на тыльной стороне ладони имеется татуировка в виде якоря, на пальцах татуировка «ВАНЯ», носит слуховой аппарат, отсутствуют верхние зубы, нижняя челюсть вставная, на плече имеется шрам от плечевого до локтевого суставов.
Был одет: кепка демисезонная черного цвета из драпа, куртка черная с капюшоном на молнии, рубашка в красно-коричневую клетку, брюки спортивные темно-серые с двумя синими полосками, кроссовки темно-синие 42 размера, носки черные полушерстяные.
Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Удальцова Ивана Игнатьевича, просим сообщить информацию по телефону: 8 (8182) 28-59-69.