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В Архангельске задержаны убийцы на Терехина

28 июня 2019 года утром в квартире одного из домов по ул. Терехина обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области головы и рук. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 27 июня 2019 года в вечернее время в квартире компания распивала спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта двое гостей избили сожителя хозяйки, после чего компания отправилась продолжать веселье в соседний дом, оставив побитого мужчину одного. Отлучившись под надуманным предлогом из новой компании, злоумышленники вернулись к своему оппоненту и вновь стали его избивать, нанося также удары попавшимися под руку предметами, в том числе топором. От полученных травм мужчина скончался.

В совершении преступления обвиняются ранее судимые, имеющие неснятую и непогашенную судимость, в том числе за совершение тяжких преступлений, 32-летний и 28-летний местные жители.

В настоящее время злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе допроса вину в инкриминируемом преступном деянии один из обвиняемых признал.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

01 июль 17:06 | : Происшествия

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