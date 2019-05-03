Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Надеемся на пожизненное. Убийце Ване Крапивина грозит новый срок

О подвиге маленького северодвинца, ценой собственной жизни защитившего маму от домогательств озверевшего пьяницы-соседа, мы писали неоднократно.

Память Вани увековечена в школе, где он учился, по ходатайству Следственного комитета он награжден Орденом мужества.

А вот его убийце, Роману Пронину, грозит новый срок, поводом для этого стала именно смерть мальчика.

Напомним, ранее изувер, бивший ребенка гантелей по голове, получил 14.5 лет заключения за покушение на убийство двух человек.

Наблюдатели надеются на пожизненное…

 

19 июнь 13:30 | : Происшествия

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (155)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20