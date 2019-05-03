Надеемся на пожизненное. Убийце Ване Крапивина грозит новый срок

О подвиге маленького северодвинца, ценой собственной жизни защитившего маму от домогательств озверевшего пьяницы-соседа, мы писали неоднократно.
Память Вани увековечена в школе, где он учился, по ходатайству Следственного комитета он награжден Орденом мужества.
А вот его убийце, Роману Пронину, грозит новый срок, поводом для этого стала именно смерть мальчика.
Напомним, ранее изувер, бивший ребенка гантелей по голове, получил 14.5 лет заключения за покушение на убийство двух человек.
Наблюдатели надеются на пожизненное…