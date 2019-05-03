"Вельский Анком" пытался украсть у государства 28 миллионов... не вышло

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора акционерного общества «Вельский Анком» Владимира Григорьева в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, что генеральный директор акционерного общества, основным видом деятельности которого является производство и реализация продуктов питания, в 2015-2016 годах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 28 млн. рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах, а также о суммах налога подлежащих уплате и суммах налогового вычета, причинив своими действиями ущерб бюджетной системе РФ на указанную сумму.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки МИФНС России №8 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на цеха и иное имущество предприятия на общую сумму более 28 млн. рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
(на фото: тот самый Григорьев… поздно victory показывать)