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"Вельский Анком" пытался украсть у государства 28 миллионов... не вышло

Следственными органами  Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора  акционерного общества «Вельский Анком» Владимира Григорьева в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч.2  ст. 199 УК РФ  (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор акционерного общества, основным видом деятельности которого является производство и реализация продуктов питания, в 2015-2016 годах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 28 млн.  рублей  путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах,  а также о суммах налога подлежащих уплате и суммах налогового вычета, причинив своими действиями ущерб бюджетной системе РФ на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки МИФНС России №8 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на цеха и иное имущество предприятия на общую сумму более 28 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(на фото: тот самый Григорьев… поздно victory показывать)

19 июнь 12:17 | : Происшествия / Скандалы

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