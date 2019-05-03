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Жесть: Наркотой торгуют даже депутаты!

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета муниципального района Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере).

По версии следствия, в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре подозреваемый сбыл  наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и  отделом по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным  следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

(на фото: ненецкий олень взывает о помощи)

15 июнь 10:44 | : Происшествия

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