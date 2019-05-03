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Как архангелогородцы насильника выгораживали

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении 43-летней жительницы областного центра и ее 39-летнего знакомого, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По версии следствия, весной 2018 года при рассмотрении в Ломоносовском районном суде г.Архангельска уголовного дела по обвинению 38-летнего мужчины в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера подозреваемые, желая помочь обвиняемому, дали заведомо ложные показания о том, что тот преступлений не совершал.  

Несмотря на дачу свидетелями заведомо ложных показаний, приговором суда обвиняемый в преступлениях против половой свободы женщины признан виновным и ему назначено наказание в виде  8 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе допроса подозреваемые признали свою вину и пояснили следователю, что хотели помочь своему знакомому.

30 май 09:37 | : Происшествия

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