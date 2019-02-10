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Архангельск: Из-за халатности полицейского женщину забили до смерти

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему участковому уполномоченному полиции УМВД России по г.Архангельску  в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что в период с октября 2016 года по июль 2017 года в УМВД России по г.Архангельску неоднократно поступали заявления и сообщения от 34-летней жительницы областного центра, которой сожитель  систематически наносил побои и угрожал убийством. Участковый уполномоченный полиции, которому поручалось проведение проверок, ненадлежаще исполнил свои должностные обязанности, не организовал работу по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, что повлекло вынесение незаконных (необоснованных) постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

В последующем, в ночь на 23 июля 2017 года, по месту жительства на проспекте Обводный канал в городе Архангельске сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявляя особую жестокость и желая причинить особые мучения и страдания, нанес заявительнице не менее 115 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась от полученных травм на месте преступления. Приговором Архангельского областного суда тому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

У следствия есть основания полагать, что в случае надлежавшего исполнения участковым своих обязанностей злоумышленник был бы своевременно привлечен к уголовной ответственности за совершение противоправных действий в отношении сожительницы, что предотвратило бы умышленное причинение ей смерти.

В ходе допроса бывший участковый уполномоченный полиции  свою вину не признал.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения в пределах компетенции.

27 март 09:13 | : Происшествия

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