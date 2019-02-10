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Сектанты опутали юного архангелогородца

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей областного центра в возрасте от 28 до 39 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных  ч.ч. 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (склонение и вовлечение лица в деятельность экстремистской организации, а также участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации и запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По версии следствия, не позднее декабря 2017 года подозреваемые с целью продолжения религиозных идей местной организации, которая вступившим в законную силу решением  Верховного суда РФ признана экстремистской, организовали в нескольких квартирах, расположенных в областном центре и Приморском районе, собрания групп для совершения проповедей и призыва граждан к изучению специальной литературы, с целью приискания новых последователей, включая  несовершеннолетних.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.

Незаконная деятельность указанной организации пресечена при содействии УМВД России по Архангельской области.

26 март 10:20 | : Происшествия

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