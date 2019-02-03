Архангельская область: Жил-был садист

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).
По версии следствия, в период с марта 2018 года по январь 2019 года в одном из населенных пунктов Архангельской области подозреваемый на почве личной неприязни к 16-летней сожительнице, используя незначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил девушке побои, причиняя физические и психические страдания.
О произошедшем стало известно после того, как девушка вместе с ребенком, которого родила от подозреваемого, переехала жить к родителям и рассказала им о происходящем в семье.
Примечательно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за половое сношение с потерпевшей, которая на тот момент не достигла 16-летнего возраста. Уголовное дело было прекращено в суде в связи с применением к нему судебного штрафа.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.