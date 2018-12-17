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Первая трагедия ШИЕСа: механик Козлов может остаться инвалидом на всю жизнь

Целый букет административных и уголовных статей собрали за одну ночь «шиесские активисты».

 

Есть один особо любимый (и часто цитируемый экологическими активистами) документ, называемый Конституция Российской Федерации. Помимо замечательной 42-й статьи основного закона страны, закрепляющей право каждого на благоприятную окружающую среду, в Конституции записана еще одна, не менее важная статья 27. А именно: каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Поздно вечером 14 марта группа строителей со станции Шиес, будучи в своем конституционном праве, отправилась домой. Усилиями тех же экоактивистов стройплощадка на станции была блокирована уже несколько недель, туда не доставлялись ни материалы, ни топливо, поэтому рабочие решили поехать по домам – в соседнюю Республику Коми.

Собрали колонну из «Сканий» и экскаватора, открыли ворота и поехали не спеша по технологической лесной дороге в сторону Мадмаса, предвкушая скорую встреч у с женами детьми. Однако далеко не уехали: посреди глухого шиесского леса колонну остановила группа неадекватных людей в светоотражающих жилетках – местные активисты протеста. Они специально поставили на дороге свой вагончик, чтобы никто не смог ни уехать со стройки, не попасть сюда из Коми. Противостояние строителей и активистов на Шиесе длится вот уже несколько месяцев.

Экскаватор отодвинул вагончик ковшом в сторону, и тут началась форменная истерика. Одни бросались под гусеницы, другие с воплями начали вытаскивать механика Алексея Козлова из кабины. В конце концов, его вытащили за полу куртки, несколько раз с силой ударив о траки экскаватора и продолжая избивать руками и ногами в течение нескольких часов. Остальную колонну блокировали другие активисты, к которым постоянно приезжало свежее агрессивное пополнение на внедорожниках. Испуганные работяги позапирались в кабинах и не высовывали носа, пока не приехала вызванная полиция и «скорая».

Сотрудника подрядной организации ООО «Технопарк» Алексея Козлова срочно госпитализировали в Урдомской клинике с подозрениями на перелом позвоночника, травму живота и подкапсульный разрыв селезенки. Кроме того, всё лицо и тело бывшего пограничника в огромных гематомах. Самое удивительное, что Козлов практически не сопротивлялся активистам – на стройке категорически запрещено вступать в конфликт и уж тем более применять силу против протестующих, очень часто ведущих себя агрессивно и неадекватно. Под шумок избили еще несколько простых работяг. Теперь медики опасаются, что Алексей может на всю жизнь остаться инвалидом.

Выходит, что активисты протеста собрали целый букет административных и уголовных статей. Тут и незаконное удержание и лишение свободы человека – статья 127 УК, и нанесение телесных повреждений – статьи 111, 112 и 115, и статья 117 УК РФ – истязание, и 167-я – это умышленная порча или уничтожение имущества с помощью огня. Впрочем, директор «Технопарка» уже обратился с заявлением в соответствующие органы; надеемся, что следствие будет недолгим, а наказание хулиганам – неизбежным.

Совершенно очевидно, что спокойствие и терпеливость власти по отношению к протестующим «экстремистам» порождает безнаказанность и вседозволенность. Сперва протыкали баллоны у самосвалов, затем спиливали электростолбы и жгли технику, теперь вот первую кровь и оставили трудягу-рабочего из Коми инвалидом… При этом сами активисты прозрачно намекают, что у каждого в округе тут – ружье или два, все – сплошь охотники с нарезным, и делайте выводы сами, дорогие строители. Но домой мы вам уехать просто так не дадим – бросайте всё и идите пешком по «железке», авось, доползёте…

 

Екатерина Добрынина

16 март 14:08 | : Происшествия / Скандалы

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