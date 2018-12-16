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"ВАЗ" под "КАМАЗ". Еще одно смертельное ДТП на дорогах Архангельской области

10 марта в 10:00 на 220 километре автодороги «Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож» 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-217230», не имеющий права на управление транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем «КамАЗ».


В результате столкновения два пассажира 1990 и 2000 годов рождения, находившиеся в салоне легкового автомобиля, скончались от полученных травм. Еще один пассажир «Лады» – 15-летний мальчик – был осмотрен бригадой «скорой помощи», в госпитализации подросток не нуждался. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу. Мужчина, управлявший грузовым транспортным средством, не пострадал.


В настоящее время в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД и следователи.


11 март 11:25 | : Происшествия

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