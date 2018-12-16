«Суды взывают к уважению», но… Заметки неравнодушной жительницы Северодвинска

Призыв озвучен Председателем Президиума Совета судей Российской Федерации Момотовым В.В. 27 февраля текущего года. Казалось бы, и без того созданы все условия для людей в мантиях: государственные гарантии независимости, неприкосновенности, недопустимости вмешательства в их деятельность, высокий уровень материального и социального обеспечения.
Но нет...
В тексте выступления Председателя ПСС РФ, размещенного на сайте Совета судей, обозначено, что публикация информации в средствах массовой информации, "цель которой – поставить судью в состояние презрения, смущения или чтобы принизить его авторитет", воспринимается как неуважение к суду и что необходимо ввести ответственность за "скандализацию правосудия", под которой понимается манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд.
Согласна, что при обсуждении работы судов должны быть соблюдены - в знак уважения - базовые этические нормы.
Но волнует и другое. Уважение к гражданину, обратившемуся в суд для защиты своего права.
2016 год. Мои старания выяснить у должностных лиц в сфере ЖКХ название Управляющей организации, оказывающей услуги по управлению многоквартирным домом, в котором живу, ушли в песок.
Обратилась в Северодвинский городской суд 07 декабря 2016 года (!) с иском об установлении действительного (фактического) наименования Управляющей организации по управлению многоквартирным домом №... по улице ....в городе Северодвинске.
Решение судьи Буториной Любови Владимировны от 06 марта 2017года (!) выбило почву из-под ног: " Исковые требования ... о понуждении к предоставлению информации о действительном наименовании управляющей организации... оставить без удовлетворения".
Отмечу, что после подобной формулировки, использованной судьей и меняющей смысл иска, термин "диффамационный" (скорее всего по незнанию его лексического значения) уже не казался таким убийственным, как, кстати, и факт наличия разного типа ошибок в судебных актах - от орфографических до стилистических.
Апелляционная жалоба на решение судьи Буториной Л.В. была погребена под грузом небрежности и безответственности судьи Северодвинского городского суда Русановой Людмилы Александровны, принявшей таковую.
Такой вот парадокс.
Согласитесь, после описанного уважение к суду как-то не рождается, как и после "правильных" слов Председателя ПСС РФ Момотова В.В. о беззащитности судей, об их скованности этическими нормами, об их обязанности проявлять сдержанность, которая мешает ответить на критику.
Исходя из реалий, складывается впечатление, что любую критическую публикацию суд готов воспринимать как проявление неуважения.
Напрасно. Смею думать, что все критические публикации для того, чтобы в итоге читать понятное, мотивированное, основанное на Законе решение (пусть даже не в свою пользу!) и с удовольствием констатировать: "Блестящая работа! Снимаю шляпу".
Екатерина Ляпунова