Вот такое восьмоемарта. Вельчанин представил в интернете бывшую возлюбленную во всей красе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26- летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
По версии следствия, в октябре 2018 года подозреваемый разместил в одной из групп в социальной сети в сети Интернет интимную фотографию бывшей сожительницы, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни женщины.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он не захотел объяснять мотив своего поступка.
(кадр из к\ф "Бриллиантовая рука")