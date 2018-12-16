Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вот такое восьмоемарта. Вельчанин представил в интернете бывшую возлюбленную во всей красе

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 26- летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

По версии следствия,  в октябре 2018 года подозреваемый разместил в одной из групп в социальной сети в сети Интернет интимную фотографию бывшей сожительницы, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни женщины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он не захотел объяснять мотив своего поступка.

(кадр из к\ф "Бриллиантовая рука")

07 март 11:44 | : Происшествия

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (64)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20