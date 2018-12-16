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Во всем виновата... печка. В поселке Пинега сгорели пенсионеры

Вчера вечером в квартире деревянного 4-х квартирного  дома в поселке Пинега произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела сожителей в возрасте 69 и 81 года.  Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

В числе рассматриваемых версий пожара- неисправность печного отопления.

   

06 март 10:33 | : Происшествия

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