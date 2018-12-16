Во всем виновата... печка. В поселке Пинега сгорели пенсионеры

Вчера вечером в квартире деревянного 4-х квартирного дома в поселке Пинега произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела сожителей в возрасте 69 и 81 года. Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.
В числе рассматриваемых версий пожара- неисправность печного отопления.