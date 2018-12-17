"Гроза" пронеслась над Архангельской областью

Оперативным штабом в Архангельской области проведены плановые учения – «Гроза - 2019», направленные на совершенствование мер антитеррористической защищенности региона.
По сценарию учений группа религиозных экстремистов, вооруженных стрелковым оружием, в целях освобождения своего единомышленника из-под стражи во время его этапирования напала на конвой УФСИН России по Архангельской области. После полученного отпора со стороны сотрудников ФСИН условные террористы, отступая, проникли в здание администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области. Под угрозой применения оружия преступники захватили в заложники 50 человек из числа сотрудников и посетителей администрации, выдвинули политические требования.
С целью нейтрализации террористической угрозы, а также локализации её возможных последствий проведена условная контртеррористическая операция с привлечением сил и средств областных силовых структур (РУФСБ, УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС и СУСК) под командованием руководителя Оперативного штаба – начальника РУФСБ России по Архангельской области Дмитрия Николаевича Морковских.
В ходе проведения учебной спецоперации Оперативным штабом отработаны действия функциональных групп по проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения и формирование необходимого объема ресурсов для ликвидации и минимизации последствий террористического акта. Также в процессе учений подразделениями силовых ведомств отточены практические навыки взаимодействия и готовности к решению разноплановых задач в сфере борьбы с терроризмом.
Кроме того, в ходе получения вводных задач по антитеррористическим учениям территориальными органами федеральных органов исполнительной власти региона отработаны вопросы проведения первоочередных мер по ликвидации и минимизации террористических угроз на объектах с массовым пребыванием людей на территории г. Архангельска.
По оценке руководства Оперативного штаба в Архангельской области, участники командно-штабного учения показали необходимый уровень подготовки. Действиям сотрудников территориальными органами федеральных органов исполнительной власти региона, задействованных в проведении антитеррористических учений, дана положительная оценка.