Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские полицейские милосердно отнеслись к гражданину Литвы

В конце 2018 года в Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области обратился мужчина, потерявший паспорт. С восстановлением документа возникли проблемы, так как Александр Анатольевич официально являлся гражданином Литвы. Паспорт он получал еще в те времена, когда страна входила в состав СССР, а потому без оформления дополнительных документов приехал на Север, где ранее проходил службу в армии и женился на архангелогородке. Прописку мужчине поставили в литовский паспорт. С этим документом он жил много лет в архангельской глубинке, пока однажды не потерял паспорт. Для его восстановления необходимо было ехать в Литву, однако денежных средств на поездку у мужчины не было. Содействие в решении сложной ситуации оказали сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области.

Как пояснили в миграционной службе, процедура установления личности была достаточно сложной, поскольку у мужчины утрачены связи с родственниками, потеряны документы. Для разрешения данной ситуации и принятия по ней оптимального решения сотрудники регионального УВМ консультировались с Главным управлением по вопросам миграции МВД России. Александру Анатольевичу помогли собрать и правильно оформить необходимые документы и в конце 2018 года мужчине выдали справку для проезда в посольство Республики Литва в Санкт-Петербурге с целью получения паспорта.

«Сотрудники управления Светлана Сергеевна Мылюева и Ольга Михайловна Данилушкина отнеслись ко мне со всей душой, – с благодарностью отмечает Александр Анатольевич. – Даже когда я обратился к ним в неприемный день, сделали необходимые копии, выдали документы. Так сложилось: билеты на руках, в консульство ехать нужно, а документы не все с собой. Вошли в мое положение, по-человечески поняли, помогли, за что им большое спасибо».

Александр Анатольевич получил паспорт гражданина Литвы, сейчас он поставлен на миграционный учет, на год ему выдана виза. В течение этого срока пока еще иностранец может решить вопрос с получением вида на жительство и затем – гражданства Российской Федерации, причем по упрощенной процедуре, так как оформил статус носителя русского языка в рамках федерального закона.  

08 февраль 07:52 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
Памяти кинорежиссера Александра Гришина (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (75)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20