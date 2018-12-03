Архангельские полицейские милосердно отнеслись к гражданину Литвы

В конце 2018 года в Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области обратился мужчина, потерявший паспорт. С восстановлением документа возникли проблемы, так как Александр Анатольевич официально являлся гражданином Литвы. Паспорт он получал еще в те времена, когда страна входила в состав СССР, а потому без оформления дополнительных документов приехал на Север, где ранее проходил службу в армии и женился на архангелогородке. Прописку мужчине поставили в литовский паспорт. С этим документом он жил много лет в архангельской глубинке, пока однажды не потерял паспорт. Для его восстановления необходимо было ехать в Литву, однако денежных средств на поездку у мужчины не было. Содействие в решении сложной ситуации оказали сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области.
Как пояснили в миграционной службе, процедура установления личности была достаточно сложной, поскольку у мужчины утрачены связи с родственниками, потеряны документы. Для разрешения данной ситуации и принятия по ней оптимального решения сотрудники регионального УВМ консультировались с Главным управлением по вопросам миграции МВД России. Александру Анатольевичу помогли собрать и правильно оформить необходимые документы и в конце 2018 года мужчине выдали справку для проезда в посольство Республики Литва в Санкт-Петербурге с целью получения паспорта.
«Сотрудники управления Светлана Сергеевна Мылюева и Ольга Михайловна Данилушкина отнеслись ко мне со всей душой, – с благодарностью отмечает Александр Анатольевич. – Даже когда я обратился к ним в неприемный день, сделали необходимые копии, выдали документы. Так сложилось: билеты на руках, в консульство ехать нужно, а документы не все с собой. Вошли в мое положение, по-человечески поняли, помогли, за что им большое спасибо».
Александр Анатольевич получил паспорт гражданина Литвы, сейчас он поставлен на миграционный учет, на год ему выдана виза. В течение этого срока пока еще иностранец может решить вопрос с получением вида на жительство и затем – гражданства Российской Федерации, причем по упрощенной процедуре, так как оформил статус носителя русского языка в рамках федерального закона.