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Стыдись, единоросс Баранов! Как жители архангельской глубинки еще до суда разоблачили главу своего МО

Еще один единоросс получил срок. Впрочем, условный. Три с половиной года. С запрещением работать в органах исполнительной власти на тот же срок.

Вменялось бывшему главе МО «Малошуйское» Александру Баранову (члену «Единой России») превышение должностных полномочий.

По версии следствия, что было доказано и в суде, недобросовестный чиновник закрыл глаза на то, что при строительстве дороги Малошуйское-Золотуха (муниципальный заказ) использовался загрязненный грунт.

Свое получил от суда и подрядчик работ.

Приговор был объявлен еще в октябре прошлого года, сейчас пришел отказ в кассационной жалобе.

Интересно, что еще в 2014-м около сотни жителей поселка Малошуйка подписали обращение к президенту с просьбой досрочно снять с должности главу МО «Малошуйское», обвинив его в «культе собственной личности». Они пожаловались на отсутствие дорог, врачей-специалистов, игнорирование мнения населения, прочие многочисленные нарушения.

01 февраль 13:21 | : Происшествия / Скандалы

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