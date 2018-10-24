Стыдись, единоросс Баранов! Как жители архангельской глубинки еще до суда разоблачили главу своего МО

Еще один единоросс получил срок. Впрочем, условный. Три с половиной года. С запрещением работать в органах исполнительной власти на тот же срок.
Вменялось бывшему главе МО «Малошуйское» Александру Баранову (члену «Единой России») превышение должностных полномочий.
По версии следствия, что было доказано и в суде, недобросовестный чиновник закрыл глаза на то, что при строительстве дороги Малошуйское-Золотуха (муниципальный заказ) использовался загрязненный грунт.
Свое получил от суда и подрядчик работ.
Приговор был объявлен еще в октябре прошлого года, сейчас пришел отказ в кассационной жалобе.
Интересно, что еще в 2014-м около сотни жителей поселка Малошуйка подписали обращение к президенту с просьбой досрочно снять с должности главу МО «Малошуйское», обвинив его в «культе собственной личности». Они пожаловались на отсутствие дорог, врачей-специалистов, игнорирование мнения населения, прочие многочисленные нарушения.