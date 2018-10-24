СУ СК РФ по Архангельской области обвиняет Украину в смерти добровольца из Северодвинска

28 декабря 2018 года в город Северодвинск Архангельской области с территории Украины доставлено тело гражданина Российской Федерации 45-летнего Валерия Иванова. Установлено, что смерть Иванова наступила 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии №40, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.