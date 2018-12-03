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Детей из школ Архангельска распустили по домам из-за угрозы терактов

Горадминистрация устами ио главы Архангельска Даниила Шапошникова сообщает:

— Наша задача — обеспечить безопасность детей и создать условия для проведения обследований зданий, в которые поступили письма с угрозами. Поскольку в тексте письма есть угроза в адрес всех школ, то принято решение на сегодняшний день освободить всех учащихся от занятий. Детей уже отправляют домой, а в тех образовательных учреждениях, где осуществляется подвоз учеников, автобусы МУП «АПАП-3» уже ожидают у ворот учреждений.

30 январь 11:29 | : Происшествия

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