Детей из школ Архангельска распустили по домам из-за угрозы терактов

Горадминистрация устами ио главы Архангельска Даниила Шапошникова сообщает:
— Наша задача — обеспечить безопасность детей и создать условия для проведения обследований зданий, в которые поступили письма с угрозами. Поскольку в тексте письма есть угроза в адрес всех школ, то принято решение на сегодняшний день освободить всех учащихся от занятий. Детей уже отправляют домой, а в тех образовательных учреждениях, где осуществляется подвоз учеников, автобусы МУП «АПАП-3» уже ожидают у ворот учреждений.