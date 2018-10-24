ДТП на М-8 в Вельском районе - двое погибших

В Вельском районе устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в котором погибли два человека. Сообщение о ДТП на 795 километре автодороги М-8 «Холмогоры» поступило в полицию около 14.30 25 января. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб.
В ходе работы на месте происшествия предварительно установлено, что 18-летняя жительница села Долматово, управляя пикапом Mitsubishi, при попытке обгона впереди идущего транспортного средства не справилась с управлением, допустила неконтролируемый занос автомашины и столкновение с двигавшимся во встречном направлении фургоном Ford. В результате аварии водитель и пассажир японского внедорожника – 29-летняя женщина – погибли на месте. Также в ДТП пострадал 36-летний пассажир Форда. С травмами различной степени тяжести мужчина госпитализирован в центральную районную больницу. В настоящее время в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются представители Госавтоинспекции и следователь.
Сотрудники полиции еще раз напоминают автолюбителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Категорически недопустимо превышение установленного скоростного режима. Любой маневр, особенно предполагающий выезд на полосу встречного движения, должен выполняться только в разрешенном для этого месте в условиях хорошей видимости дороги. Не совершайте необдуманных действий! Берегите себя и своих близких!