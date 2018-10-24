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СГМУ стал рассадником радиации

В лекционной аудитории Северного Государственного медицинского университета обнаружено 30-кратное превышение предельной концентрации паров ртути.

Сценарий примерно таков:

21 января во время ремонта лекционной аудитории в старом корпусе СГМУ строители обнаружили под подиумом кафедры разлитую ртуть. Вес собранных в пластиковое ведро ртутьсодержащих отходов составил 4 кг. Отмечается, что полностью собрать ртуть на тот момент не представлялось возможным из-за продолжающегося ремонта и большого количества строительного мусора.

22 января контрольные замеры, проведенные в аудитории сотрудниками службы спасения, показали превышение предельно допустимой концентрации паров ртути в 20 раз. При обследовании соседних помещений также выявлено превышение ПДК ртути в разы.

На месте разлива ртути сейчас работают сотрудники Архангельской областной службы спасения и Роспотребнадзора, которые должны провести исследования и необходимые действия по ликвидации загрязнения.

Специалисты службы радиационной защиты напоминают, что отравление парами ртути проявляется через 8-24 час. Острое отравление парами ртути сопровождается медно-красной окраской слизистых рта и глотки, тошнотой, болями в животе, возможно повышение температуры тела до 39°С. У пострадавших отмечается болезненное состояние, чувство страха и головные боли.

Наблюдатели: «А при Павле Сидорове такого не было».

25 январь 11:35 | : Происшествия

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