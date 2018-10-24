Язь "контейнерный" средней упитанности. В Архангельске рыбой торговали в.... гараже

8 января 2019 года государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняли участие в контрольных мероприятиях, проведенных в Архангельске сотрудниками пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и направленных на выявление и пресечение незаконного оборота нелегально добытых водных биологических ресурсов.
В результате проведенных мероприятий в одном из гаражных кооперативов в Архангельске при осмотре автомашины и контейнера обнаружено около 1,5 тонн рыбопродукции разного видового состава: навага, корюшка, сиг, язь, лещ, семга, горбуша, форель, налим, сельдь беломорская.
Эта рыбная продукция предназначалась для несанкционированной торговли на улицах города Архангельска.
На всю обнаруженную рыбу отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие её происхождение. Условия хранения и перевозки рыбы не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Вся рыбопродукция была изъята и помещена на ответственное изолированное хранение. Территориальным управлением Россельхознадзора проводится административное расследование в отношении нарушителя, назначено проведение ветеринарно-санитарной экспертизы рыбопродукции.
По результатам проведенных мероприятий будет решен вопрос о привлечении лица к ответственности и определен порядок дальнейшего использования рыбопродукции.