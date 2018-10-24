Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Язь "контейнерный" средней упитанности. В Архангельске рыбой торговали в.... гараже

 8 января 2019 года государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу приняли участие в контрольных мероприятиях, проведенных в Архангельске сотрудниками пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и направленных на выявление и пресечение незаконного оборота нелегально добытых водных биологических ресурсов.

 В результате проведенных мероприятий в одном из гаражных кооперативов в Архангельске при осмотре автомашины и контейнера обнаружено около 1,5 тонн рыбопродукции разного видового состава: навага, корюшка, сиг, язь, лещ, семга, горбуша, форель, налим, сельдь беломорская.

Эта рыбная продукция предназначалась для несанкционированной торговли на улицах города Архангельска.

На всю обнаруженную рыбу отсутствовали ветеринарные  сопроводительные документы, подтверждающие её происхождение. Условия хранения и перевозки рыбы не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Вся рыбопродукция была изъята и помещена на ответственное изолированное хранение. Территориальным управлением Россельхознадзора проводится административное расследование в отношении нарушителя, назначено проведение ветеринарно-санитарной экспертизы рыбопродукции.

По результатам проведенных мероприятий будет решен вопрос о привлечении лица к ответственности и определен порядок  дальнейшего использования рыбопродукции.

 

23 январь 12:10 | : Происшествия / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (134)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20