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Архангельск: А этот упал с крыши

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия,  подозреваемый, являясь лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте,  допустил работника без инструктажа и средств индивидуальной защиты для производства работ на крыше трехэтажного административного здания, расположенного по улице Вологодская в городе Архангельске. В результате допущенных нарушений, при производстве указанных работ с крыши объекта на землю упал разнорабочий. Пострадавший получил многочисленные переломы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

21 январь 08:53 | : Происшествия

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