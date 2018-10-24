Архангельск: А этот упал с крыши

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, допустил работника без инструктажа и средств индивидуальной защиты для производства работ на крыше трехэтажного административного здания, расположенного по улице Вологодская в городе Архангельске. В результате допущенных нарушений, при производстве указанных работ с крыши объекта на землю упал разнорабочий. Пострадавший получил многочисленные переломы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.