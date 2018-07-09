В Архангельске улица Ленина погрузилась в нечистоты. "Водоканал" ее отмывает

Вчера в районе улицы Ленина в округе Майская горка на месте работ, которые проводит МУП «Водоканал», произошел разлив канализационных вод.
Как сообщил главный инженер технический директор МУП «Водоканала» Иван Бридько, с весны там ведутся работы по перекладке канализационно-насосной системы, что требует постоянного закрытия и открытия задвижки.
- В один из моментов случился обрыв затвора. Соответственно, канализация разлилась. Сейчас задвижка отремонтирована, линия снова находится в работе. А разлив будет убран в самое ближайшее время: мы планируем устранить последствия аварии к среде, - пояснил Иван Бридько.
Ситуация с исправлением дефекта на сетях находится на особом контроле у заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)