"Мусорная" првокация? В Северном округе Архангельска шпана переворачивает контейнеры для отходов

На территории Северного округа уже вторую неделю фиксируется факт вандализма в отношении мусорных контейнеров. Неизвестные лица переворачивают мусоросборники вместе с их содержимым.
Как сообщил глава Северного округа Гидаят Шукюров, пострадали контейнеры примерно с десяти контейнерных площадок. Это уже второй подобный случай за неделю.
- Первый инцидент случился в ночь с 7 на 8 октября. И вот нынешней ночью ситуация повторилась. Сейчас управляющие компании ведут работы по устранению последствий произошедшего. Также по факту случившегося от имени управкомпаний готовится письмо в правоохранительные органы, - рассказал Гидаят Шукюров.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)