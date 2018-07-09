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"Мусорная" првокация? В Северном округе Архангельска шпана переворачивает контейнеры для отходов

На территории Северного округа уже вторую неделю фиксируется факт вандализма в отношении мусорных контейнеров. Неизвестные лица переворачивают мусоросборники вместе с их содержимым.

Как сообщил глава Северного округа Гидаят Шукюров, пострадали контейнеры примерно с десяти контейнерных площадок. Это уже второй подобный случай за неделю.

- Первый инцидент случился в ночь с 7 на 8 октября. И вот нынешней ночью ситуация повторилась. Сейчас управляющие компании ведут работы по устранению последствий произошедшего. Также по факту случившегося от имени управкомпаний готовится письмо в правоохранительные органы, - рассказал Гидаят Шукюров. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

15 октябрь 13:48 | : Происшествия

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