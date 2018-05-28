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Житель Архангельска унижал людей по... половому признаку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ  (действия, направленные на возбуждение в обществе вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, пола, совершенные публично, с использованием сети Интернет).

Следствием установлено,  что подозреваемый в 2015- 2016 годах разместил в группах в социальной сети в сети Интернет комментарии, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки группы лиц, выделяемой по признаку национальности, а также по половому признаку.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и специализированным подразделением УМВД России по Архангельской области.

В ходе допросов подозреваемый свою вину признал, раскаялся в содеянном и с целью заглаживания вреда, причиненного преступлением, разместил свои публичные извинения в тех же группах.

01 октябрь 08:49 | : Происшествия

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