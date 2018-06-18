Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сотрудник УБОП, крышевавший "шаманинских", получил 12 лет

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а,б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Следствием и судом установлено, что бывший сотрудник УБОП являлся членом  преступного сообщества, которое создал и возглавил в 2012 году криминальный авторитет Олег Ш. «Шаманинские»  на протяжении нескольких лет вымогали у предпринимателей и лиц, занимавшихся коммерческой деятельностью в регионе, денежные средства путем применения насилия и уничтожения чужого имущества, а также совершая иные преступные деяния для незаконного обогащения.

В ходе следствия допрошено свыше 600 человек, из которых более 70 признано потерпевшими.  В целях возмещения причиненного ущерба следственными органами наложен арест на имущество членов организованного преступного сообщества на сумму превышающую 50 млн рублей. Всего выявлено 82 эпизода их  преступной деятельности, при этом общий объем уголовного дела  составил  329 томов.

Уголовные дела в отношении членов указанного преступного сообщества, включая их лидера,  длительное время скрывавшегося от органов следствия, в настоящее время рассматриваются по существу  в судах.

Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. Оперативное сопровождение осуществлялось  сотрудниками РУФСБ России и УМВД России по Архангельской области.

Приговором Северодвинского городского суда бывшему сотруднику УБОП назначено наказание в виде  12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

25 сентябрь 12:20 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (203)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20