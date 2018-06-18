Сотрудник УБОП, крышевавший "шаманинских", получил 12 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а,б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
Следствием и судом установлено, что бывший сотрудник УБОП являлся членом преступного сообщества, которое создал и возглавил в 2012 году криминальный авторитет Олег Ш. «Шаманинские» на протяжении нескольких лет вымогали у предпринимателей и лиц, занимавшихся коммерческой деятельностью в регионе, денежные средства путем применения насилия и уничтожения чужого имущества, а также совершая иные преступные деяния для незаконного обогащения.
В ходе следствия допрошено свыше 600 человек, из которых более 70 признано потерпевшими. В целях возмещения причиненного ущерба следственными органами наложен арест на имущество членов организованного преступного сообщества на сумму превышающую 50 млн рублей. Всего выявлено 82 эпизода их преступной деятельности, при этом общий объем уголовного дела составил 329 томов.
Уголовные дела в отношении членов указанного преступного сообщества, включая их лидера, длительное время скрывавшегося от органов следствия, в настоящее время рассматриваются по существу в судах.
Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками РУФСБ России и УМВД России по Архангельской области.
Приговором Северодвинского городского суда бывшему сотруднику УБОП назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.