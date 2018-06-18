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Погиб монтер, невольник чести... а мастер не признал вины. Производственная драма в Ленском районе Архангельской области

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу предъявлено обвинение 38-летнему мастеру участка электрических сетей Ленского района в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, на которого возложена обязанность по обеспечению соблюдения требований охраны труда подчиненными работниками и непосредственный контроль за безопасностью проведения работ, 26 октября 2017 года  допустил электромонтера для производства высотных работ на опоре воздушной линии электропередачи на улице Сосновая в поселке Урдома зная, что стойка одной из опор имеет загнивание древесины, а диаметр здоровой части древесины менее допустимого. При производстве высотных работ опора обломилась на уровне грунта,  и электромонтёр вместе с ней упал на землю. В результате падения пострадавший получил различные травмы, от которых через непродолжительное время скончался в больнице.

В ходе допроса обвиняемый  свою вину не  признал.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время уголовное дел будет направлено прокурору с обвинительным заключением для принятия решения в пределах компетенции.

25 сентябрь 09:21 | : Происшествия

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