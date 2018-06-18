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Неблагодарная. Крутая северодвинка разбила лицо своему участковому

Следственными органами Следственного комитета Российской

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной

ответственности за грабеж 40-летней жительницы города Северодвинска,

подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318

УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с

исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 20 августа 2018 года вечером участковый

уполномоченный полиции ОМВД России по городу Северодвинску прибыл

по месту жительства подозреваемой для разбирательства по ее заявлению о

нанесении побоев супругом. Подозреваемая, находившаяся в состоянии

алкогольного опьянения, с целью воспрепятствовать правомерным действиям

участкового ударила представителя власти рукой по лицу, причинив

физическую боль и кровоподтёк губы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на

установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится

сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемая свою вину признала и объяснила свои

действия алкогольным опьянением.

 (на фото: это опасная профессия - коп)

21 сентябрь 10:21 | : Происшествия

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