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"Не везет", - подумал Крупчак. В Новодвинске горело здание АЦБК

В Новодвинске за полчаса до полудня был замечен огонь, взвивавшийся над  крышей одного из зданий, принадлежащих главному кормильцу города – Архангельскому ЦБК (ул. Мельникова, 1).

Были задействованы десять пожарных расчетов. Огонь был быстро локализован.

Сотрудники предприятия утверждают, что производственный процесс из-за инцидента не прекращался ни на секунду.

Есть данные, что возгорание произошло по вине одного из подрядчиков, работавших на ремонте пострадавшего здания.

«Опять не везет», - подумал Крупчак, сопоставив произошедшее с недавним проигрышем Зылева…

 

19 сентябрь 14:05 | : Происшествия

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