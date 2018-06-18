"Не везет", - подумал Крупчак. В Новодвинске горело здание АЦБК

В Новодвинске за полчаса до полудня был замечен огонь, взвивавшийся над крышей одного из зданий, принадлежащих главному кормильцу города – Архангельскому ЦБК (ул. Мельникова, 1).
Были задействованы десять пожарных расчетов. Огонь был быстро локализован.
Сотрудники предприятия утверждают, что производственный процесс из-за инцидента не прекращался ни на секунду.
Есть данные, что возгорание произошло по вине одного из подрядчиков, работавших на ремонте пострадавшего здания.
«Опять не везет», - подумал Крупчак, сопоставив произошедшее с недавним проигрышем Зылева…