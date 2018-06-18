Кровавая драма на улице Калинина в Архангельске - любовь и пьянство несовместимы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 24-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. п. «а, к » ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе одного из них - с целью облегчить совершение другого преступления).

Следствием установлено, что 1 августа 2017 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе квартиры, расположенной по улице Почтовый тракт в городе Архангельске, на почве личной неприязни и ревности к 18-летней подруге угрожал ей убийством, схватив руками за шею и перегнув потерпевшую через перила балкона. После указанных событий девушка с ним рассталась.

4 сентября 2017 года утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в подъезд дома по улице Калинина в городе Архангельске, где жила его возлюбленная вместе с семьей. Дождавшись потерпевшую на лестничной площадке, в ходе произошедшего конфликта нанес ей не менее 14 ножевых ранений. На крики потерпевшей из квартиры выбежала ее 36-летняя мать, которая попыталась его остановить, закрывая дочь своим телом. Обвиняемый нанес женщине несколько ножевых ранений, после чего продолжил наносить удары ножом 18-летней девушке, затем скрылся. От полученных травм потерпевшие скончались на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что хотел вернуть расположение возлюбленной, которая не захотела возобновлять с ним отношения.

В отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.