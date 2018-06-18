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Он пренебрег Клятвой Гиппократа! В Архангельске судят врача-хитрована

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего исполняющего обязанности заведующего отделением государственного медицинского учреждения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей),  ч.1 ст.290 УК РФ,  (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица), ч.ч.1, 2 ст. 159 УК РФ (два эпизода мошенничества, в том числе совершенного с причинением значительного ущерба гражданину). 

 

По версии следствия, в период с апреля по июль 2017 года и.о. заведующего отделением за незаконное денежное вознаграждение дал разрешение одной пациентке покинуть стационар, второй за взятку в размере 24 тысячи рублей- внепланово провел операцию, внеся изменения в график. Также установлено, что врач получил денежные средства от пациентки сообщив ей ложную информацию о том, что ей проведут платную операцию, в то время, как медицинскую помощь она должна была получить в рамках программ обязательного медицинского страхования. Также он обещал за 30 тысяч рублей обеспечить принятие решения о назначении и проведении не лапаратомной, а лапораскопической операции, осознавая, что у нее и так есть противопоказания к проведению лапаратомной операции.

 

В ходе допросов подследственный отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению.

 

13 сентябрь 08:59 | : Происшествия

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