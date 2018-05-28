Архангельск: Почему наши люди падают с крыш?

1 сентября 2018 года днем в присутствии очевидцев при проведении ремонтных работ кровли жилого дома по улице Буденного в городе Архангельске с крыши упал 35-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший, работающий без оформления трудовых отношений, собирал мусор с ремонтируемой крыши в специальную конструкцию, которую поднял технический кран. Из-за перевеса «люлька» оборвалась и зацепила мужчину, который упал с высоты 9-этажного дома.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.