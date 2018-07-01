Архангельск: Пешеход избил водителя. Полиция интересуется - за что?!

19 августа около 16.15 в полицию Архангельска обратились граждане, которые пояснили, что возле дома Тимме, 4 к. 2 мужчина наносит побои водителю автомобиля.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между водителем иномарки 1987 года рождения и 26-летним местным жителем, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, водитель увидел на дороге пешехода, который не давал возможности продолжить движение. Объехав мужчину, рулевой заметил в зеркало заднего вида, что гражданин, используя жесты, высказывает недовольство в его адрес. Водитель остановился и попытался выяснить причину возмущения. Пешеход, используя нецензурные выражения, подошел к автомобилю и нанес водителю несколько ударов, в том числе предметом, похожим на нож. Защищаясь от нападения, рулевой ударил обидчика.

Участники конфликта были опрошены сотрудниками полиции. Прибывшей на место бригадой «скорой помощи» обоим мужчинам была оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждались.

В настоящее время участковыми уполномоченными полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.