Архангельск: Кто хотел взорвать "Титан-Арену"?

13 августа 2018 года на единый номер телефона экстренных служб (112) поступило сообщение о том, что в Архангельском торгово-развлекательном комплексе «Титан Арена» заложено взрывное устройство.

Поднятые по тревоге сотрудники полиции, Росгвардии, ГУ МЧС РФ, и Регионального управления ФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с работниками гражданских ведомств провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывное устройство не обнаружено.

Сотрудниками РУФСБ и полиции правонарушитель установлен и задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время торгово-развлекательный комплекс работает в нормальном режиме.