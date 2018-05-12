Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На "потаённых" Соловках. История убийства и возмездия

Прихожане архангельского храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской посетили урочище Волкозеро. Там в 1928 году были заживо сожжены преподобномученики архимандрит Вениамин (Кононов), последний дореволюционный настоятель Соловецкого монастыря, и иеромонах Никифор (Кучин).

У поклонного креста на месте мученической кончины святых паломники помолились за литией, которую совершил священник Александр Дятлов.

«Мы помянули всех умерших за веру в этих местах, — сообщается на странице храма святой Ксении ВКонтакте. — Затем облагородили святое место: покрасили крест, поставили скамейку и возвели небольшую изгородь».

Урочище Волкозеро находится в труднодоступной местности в 60 километрах от Архангельска в северо-восточном направлении.

Отметим, что освещением подвига новомучеников, в том числе архимандрита Вениамина (Кононова), занимался приснопамятный Николай Суханов, директор епархиального музея новомучеников и исповедников земли Архангельской.

«Архимандрита Вениамина почитают не только на Соловках, — сказал Николай Васильевич во время установки памятного креста на Волкозере в июле 2015 года. — Он был предпоследним настоятелем в Сийском монастыре, и в Кожеезерской обители его поминают добрым словом. В 1920 году, через месяц после взятия Архангельска частями Красной Армии, на Соловки прибыла комиссия с особыми полномочиями. В первую очередь арестовали архимандрита Вениамина и казначея иеромонаха Никифора. Они были отправлены в Холмогорский концентрационный лагерь, но Господь не попустил им погибнуть в этом расстрельном месте — через два года они возвращаются в Архангельск. Соловки в это время советская власть превращает в тюрьму всероссийского масштаба».

По словам Николая Суханова, архимандрита Вениамина не отпускала надежда устроить монастырскую жизнь заново. Летом 1926 года послушник Соловецкого монастыря Степан Антонов предложил монахам переехать в деревню Часовенскую. За два месяца Степан с другим послушником Прокопием Гулиным построили на Волкозере монашескую избу.

«Два с половиной года монахи жили в уединении, только периодически их навещал Степан Антонов, — продолжил Николай Суханов. — На соседнем Лодьмозере, построили себе избушку соловецкие монахи Алипий и Гедеон. По речке Колозьме "сели" еще несколько монахов. Кроме того, на Лодьмозеро, Тельдозеро и озеро Боброво под конвоем были приведены соловецкие монахи, которые сами не хотели уезжать с острова. Так сама Советская власть поспособствовала тому, чтобы образовались "потаенные Соловки". Но враг рода человеческого, как известно, не дремлет. Он внушил двум молодым людям из деревни Часовенской, что у монахов должно быть богатство и их легко можно ограбить. Комсомолец Владимир Иванов и местный "деревенский дурачок" Степан Ярыгин украли у охотника-промысловика винтовку и подошли к избушке утром. Стрелял Иванов, через окно, почти в упор, и смертельно ранил архимандрита Вениамина. Внутрь избушки убийцы войти не смогли, "их обуял какой-то страх" (так они показали на суде), но в сенях нашли керосин и подожгли избу».

Монахов похоронил Степан Антонов. «Хорошо понимая, чем грозит ему настойчивость, он добился от архангельской милиции, чтобы провели следствие. Убийц арестовали и судили, они из лагерей не вышли, оба умерли "нехорошей" смертью», — сказал Николай Суханов.

(по материалам Архангельской епархии)  

09 август 10:01 | : Происшествия / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (74)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20