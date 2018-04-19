Новые «самогонщицы». Жительница архангельской глубинки получила срок за наркотики

Вступил в законную силу обвинительный приговор Виноградовского районного суда Архангельской области в отношении 33-летней местной жительницы Татьяны Бугачёвой.

Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств растительного происхождения в значительном размере.

Судом установлено, что Бугачёва в 2017 году умышленно, из корыстных побуждений организовала в Шенкурском районе Архангельской области незаконный сбыт наркотических средств и наркотикосодержащих растений (марихуаны и конопли).

Незаконная деятельность «наркодилерши» была пресечена сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства в значительном размере.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (Попытка сбыта наркотических средств в значительном размере) и п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (3 эпизода сбыта наркотических средств в значительном размере) в отношении злоумышленницы находилось в производследственным отделом ОМВД России по Шенкурскому району Архангельской области.

Учитывая повышенную общественную опасность совершённых особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, суд назначил Татьяне Бугачёвой наказание в виде 10 лет лишения свободы, которые она будет отбывать в колонии общего режима.