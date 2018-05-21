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Сексуальные маньяки из Архангельска терроризируют патриархальный Нарьян-Мар

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению трех жителей города Архангельска в возрасте от 28 до 31 года в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, с использованием беспомощного состояния, совершенные группой лиц с особой жестокостью), пп. «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное  с применением насилия, в крупном размере) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 5 февраля 2018 года по месту жительства в городе Нарьян-Маре  обвиняемые во время ссоры, возникшей в ходе совместного употребления спиртных напитков, избили потерпевшего, после чего совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. При этом один из обвиняемых снимал на мобильный телефон потерпевшего, который находился в беспомощном состоянии. Затем обвиняемые потребовали от потерпевшего передачи им крупной денежной суммы, угрожая в противном случае распространением отснятых материалов. Через непродолжительное время потерпевший от полученных травм скончался на месте преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в Нарьян-Марский городской суд для рассмотрения по существу.

 

24 июль 09:06 | : Происшествия

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