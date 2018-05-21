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В Архангельске горел спортивный комплекс «Верховая езда»

Накануне вечером в Северном округе Архангельска произошел пожар в спортивном комплексе «Верховая езда», сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Очаг возгорания находился на втором этаже двухэтажного деревянного административного здания клуба. Там располагались детские раздевалки, комната сторожей, комната упряжи, где содержится оборудование для лошадей, которое используется во время тренировочного процесса, подсобные помещения.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горела центральная часть здания с выходом на кровлю. Людей в здании уже не было, там находились только сторожа, они эвакуировались самостоятельно. По словам очевидцев, они услышали какой-то хлопок, после чего и началось горение – вероятно, произошло короткое замыкание электропроводки.

Здание удалось отстоять, но повреждения довольно значительны: частично выгорел второй этаж и кровля. Само строение конюшни, где содержатся 13 лошадей, не повреждено, никто из питомцев не пострадал.

В конном клубе занимаются люди всех возрастов, но основной акцент делается на детей. На время летних каникул занятия были приостановлены и должны были начаться с сентября. Но теперь возобновление тренировок – под большим вопросом.

«Конечно же, это отразится на рабочем процессе. Сейчас будем подсчитывать ущерб и решать, подлежит ли здание восстановлению. Хотя лошадкам ничего не угрожает, но без тех помещений, которые сгорели, проводить тренировки будет затруднительно», - считает Дмитрий Бедило, директор МУП «Архангельский детско-юношеский центр».

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

24 июль 06:27 | : Происшествия

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